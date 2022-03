L’audience des Oscars remonte grâce à la gifle de Will Smith

La cérémonie des Oscars connait une chute libre de ses audiences depuis ces dernières années. En 2021, pour la 93e édition, la cérémonie avait enregistré une baisse de plus de 50 % de ses audiences avec seulement 9.85 millions de téléspectateurs, le chiffre le plus bas historiquement pour l’institution. Dans la nuit de dimanche à lundi cependant, l’Académie a relevé une hausse de ses audiences avec plus de 15 millions d’Américains devant leur écran. Cependant, ces résultats représentent le deuxième résultat d’audience le plus bas.

Une bonne nouvelle tout de même mais ce qui a essentiellement permis cette relevée est l’altercation entre Will Smith et Chris Rock. Une mauvaise publicité pour les Oscars qui a diffusé sans le vouloir une scène de violence largement décriée. L’Académie des Oscars a bien entendu « condamné » le geste de l’acteur Will Smith et a annoncé avoir ouvert une enquête.