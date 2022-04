Accepter un héritage ou y renoncer, que faire?

Hériter d’un riche oncle d’Amérique est un rêve. Mais hériter d’une tante trop dépensière à Houtsiplou peut tourner au cauchemar. En fait, on ne choisit pas de qui on hérite. Mais on peut accepter ou non ce legs. S’il n’y a que des dettes dans la succession, mieux vaut y renoncer. Mais comment ? Et surtout, comment savoir ?

« Quand une succession s’ouvre après un décès, elle comprend aussi bien l’actif, c’est-à-dire les biens de la personne, que le passif, c’est-à-dire ses dettes », explique « Test-Achats ». S’ils acceptent la succession, les héritiers payeront les éventuelles dettes en proportion de leur part respective. Il est possible aussi de refuser une succession. « S’il n’y a que des dettes, il faut prendre rapidement contact avec un notaire pour renoncer à la succession. Le notaire établira un acte à cet effet. C’est nécessaire afin de pouvoir valablement opposer un “non” à ceux qui tentent de récupérer ces dettes », explique encore « Test-Achats ».