Retirez vos chaussures en rentrant à la maison

Il y a deux sortes d’individus. Ceux qui, pour une question d’hygiène, ôtent leurs chaussures en rentrant à la maison et ceux qui, pour des raisons de bienséance, préfèrent les garder aux pieds. Une étude récente donne raison aux premiers. Menée par deux scientifiques, le Pr Mark Patrick Taylor, de l’Université Macquarie (Australie), et le Pr Gabriel Filippelli de l’Université d’Indianapolis (États-Unis), cette étude – dont les résultats ont été publiés sur le site « The Conversation » – établit un lien direct entre la présence de micro-organismes indésirables à l’intérieur des maisons et le fait qu’ils proviennent en réalité de l’extérieur.