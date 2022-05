Petites histoires de la mode (34): de la sandale à la tong

Dans un livre aussi dense qu’une garde-robe qui déborde, Martine Magnin et Mathilde de Jamblinne nous parlent chiffons avec passion. Extraits.

Dans la légende, Aphrodite, aidée par Éros, se défend des assiduités de Pan en le menaçant avec sa sandale… Outre une arme contestable, une sandale est, dans l’acception la plus générale, une chaussure légère, comme une espadrille. Ouverte comme la sandale de bois dont se rapprochent les getas japonaises. Couramment portée quand il fait chaud, on l’appelle aussi « sandalette » ou « nu-pied ». Une chaussure légère, sans talon, et à brides ouvertes dont la particularité est de montrer la nudité des pieds.