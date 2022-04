Les habitants de Shanghai défient la censure chinoise dans une terrifiante vidéo

La vidéo fait six minutes de long et partage de nombreux enregistrements, souvent des conversations par téléphone sur fond d’un panoramique de la ville. « Voices of April » est sortie le vendredi 23 avril et devenue une vidéo avec « le contenu critique des autorités le plus discuté sur Internet depuis le décès du Dr Li Wenliang (le médecin lanceur d’alerte mort du Covid-19 en février 2020) », assure Weibo.

Depuis plusieurs semaines maintenant, les habitants de Shanghai tentent de faire entendre leur voix à travers la vidéo « Voices of April ». À cause du confinement mis en place dans le cœur économique de la Chine, les habitants souffrent de la faim, mais sont aussi confronté à des décisions difficiles. Au début du mois déjà, les habitants montraient leurs craintes en criant depuis leurs fenêtres dans une vidéo terrifiante .

« Ce n’est pas le virus qui tue, c’est la faim »

D’entrée de jeu, le premier texte de la vidéo indique : « Ce n’est pas le virus qui tue, c’est la faim ». Le confinement était pourtant impensable dans ce poumon économique du pays. Dimanche 24 avril, France 24 fait remonter que 19 000 nouveaux cas et quinze décès dans cette ville de 26 millions d’habitants ont été recensés.

Parmi les témoignages dans la vidéo, une mère demande à des voisins des médicaments pour son fils. Cette dernière ne peut pas sortir pour aller en acheter. Une autre voix est celle d’un fils qui déplore l’impossibilité d’aller faire soigner son père dans les hôpitaux. Ces derniers déclarent qu’ils doivent en priorité gérer les patients du covid-19. Dans un autre segment, une habitante voit son chien être abattu dans la rue. Des volontaires sont partis sur le terrain pour venir en aide aux animaux.

Enfin, un camionneur parle. Il est venu volontairement pour apporter de la nourriture aux habitants, mais il n’y a personnes pour venir les chercher et les distribuer et ses produits risquent de se pourrir. Les volontaires sanitaires n’arrivent pas à venir en aide à tout le monde à cause de la surchage de demandes et de besoins.

« Un symbole de la résistance »

En quelques heures, la vidéo a été largement partagée, sur tous les réseaux de messagerie, rapporte France 24. Un expert chinois sur les questions politiques explique au média : « Cette vidéo est devenue un symbole de la résistance à la politique sanitaire voulue par le gouvernement et elle a le potentiel pour servir à mobiliser la population contre les autorités ». Mais la censure a fait son travail et dès le samedi après-midi, les liens vers la vidéo indiquaient que le lien ne fonctionnait pas. Les termes « Voices of April » sont également inutilisables sur les réseaux sociaux.