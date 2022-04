Spectacle terrifiant: les habitants confinés de Shanghai hurlent de frustration (vidéo)

Sur Twitter, un internaute, animateur de radio, partage une vidéo et explique : « Cette vidéo prise hier à Shanghai, en Chine, par le père d’une de mes amies proches. Elle a vérifié son authenticité : les gens crient par la fenêtre après une semaine de confinement total, ne quittez pas votre appartement pour quelque raison que ce soit ».

L’homme qui prend la vidéo commence aussi à expliquer le mouvement qui est en train de se passer. Il semblerait qu’au début, seulement quelques habitants ont commencé à crier. Ce sont finalement des centaines de personnes qui ont aussi exprimé leur frustration. « Au début certains ont crié, puis brusquement, tout le monde s’est mis à crier. Car tous ces gens ne savent pas combien de temps ce confinement va durer et pourquoi la mesure a été décidée. Il n’y a pas d’explication. Nous sommes confinés depuis 7 jours. Non seulement on ne peut pas sortir de la résidence, mais même pas de nos appartements. Ça ne va pas, Si ça dure longtemps, il y aura des problèmes », explique-t-il.

Une internaute rapporte que son fils est enfermé dans son appartement. Il vit en couple et la nourriture et l’eau viennent de manquer et le chien ne peut pas être sorti.

Les conditions de ce confinement sont ultra-strictes, bien plus que ce qu’on a pu connaître par chez nous. Les Shanghaïens sont interdits de sortir complètement de chez eux. Les supermarchés sont pour la plupart fermés tandis que les livreurs n’ont pas le droit de travailler. La ville a connu une nouvelle vague de contamination, principalement par le variant Omicron et le 10 avril dernier, la municipalité enregistrait un peu moins de 24.950 infections. Cependant, la plupart des contaminations sont asymptomatiques.