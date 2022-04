«Quotidien»: l’interview lunaire de Jérôme Commandeur qui quitte le plateau après quelques secondes

Jérôme Commandeur a surpris tous les téléspectateurs ce mardi 26 avril. Pour cette interview, l’humoriste n’aura dit que trois mots. Après avoir lancé la bande-annonce du spectacle, Yann Barthès a posé une simple question au principal intéressé : « Alors, on est dans quel état d’esprit à 24h de l’événement (…) Est-ce que vous avez le trac ? » La réponse a fusé : « Oh, oui, oui ». Puis, Jérôme Commandeur s’est levé et a quitté le plateau. La vidéo est à retrouver ici, sur le site du Huffington Post.

« C’est la fin de cet entretien, merci Jérôme d’avoir été avec nous, on vous retrouve donc demain soir au Zénith de Nantes et en direct sur TMC et juste après Quotidien. Merci Jérôme, à bientôt », a conclu le présentateur, visiblement très au courant. Les applaudissements ont fusé en plateau. Les téléspectateurs, massés derrière leur petit écran, eux, n’ont pas du bien comprendre. Le fin mot de l’histoire ? Eh bien, nul ne sait. Une chose est sûre, les internautes ont été chamboulés, comme l’écrit montré Le Huffington Post. Tandis que Jérôme Commandeur, lui, continuer de cultiver l’art de l’absurde.