PPDA visé par une nouvelle plainte pour viol Selon les informations de FranceInfo et de Complément d’enquête, une nouvelle plainte pour viol a été déposée contre l’ex-présentateur de TF1, mercredi 27 avril. La plaignante se confie : « Il a enlevé mon pantalon, il a enlevé son pantalon, et il m’a violée ».

Alors que Patrick Poivre d’Arvor a toujours nié les accusations qui lui sont reprochées, il fait l’objet d’une nouvelle plainte pour viol. Elle a été déposée juste avant la diffusion jeudi soir sur France 2 de l’émission Complément d’enquête dans laquelle plusieurs femmes accablent l’ancien animateur, relatant des faits de violences sexuelles. Mathilde, dont le prénom a été modifié, est à l’origine de celle-ci. Elle dit avoir été violée dans les locaux de TF1 à Boulogne-Billancourt en février 1995.

Selon les informations de FranceInfo et de Complètement d’enquête, confirmées par le parquet de Nanterre, la femme a passé quatre heures au commissariat du 20ème arrondissement de Paris pour faire sa déposition. Auprès de Complément d’enquête, elle déclare avoir été invitée dans le bureau de PPDA où il l’aurait « embrassée » puis « basculée avec ses mains sur la moquette ». « Mon corps était là mais moi je n’étais plus là. Il a enlevé mon pantalon, il a enlevé son pantalon, et il m’a violée. J’ai regardé le plafond. Cela a duré deux minutes, pas plus de deux minutes. Il s’est rhabillé, je me suis rhabillée. Il m’a dit « bonsoir, à demain » ».

L’ex-journaliste de TF1 a décidé de porter plainte pour dénonciation calomnieuse contre les seize femmes qui l’ont accusé depuis le début de l’affaire, a-t-on appris mercredi 27 avril, à la veille de la diffusion d’un épisode de Complément d’enquête consacré qui lui est consacré.

Hélène Devynck, victime présumée de PPDA, estime qu’il s’agit d’une tentative d’intimidation de sa part. Dans une interview accordée à Libération, elle explique que « Patrick Poivre d’Arvor essaie de nous faire taire et d’impressionner les femmes qui ont subi de sa part des violences sexuelles non prescrites et qui pourraient s’exprimer. »