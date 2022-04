«Complément d’enquête» sur Patrick Poivre d’Arvor: «Ce fut mon enquête la plus difficile»

Le jeudi 28 avril, à 23 heures sur France 2, Romain Verley présentera sa nouvelle enquête menée sur les accusations contre Patrick Poivre d’Arvor. Le journaliste revient sur la difficulté de réaliser cette enquête et présente la télévision comme « la grande muette ». Il aura fallu six mois pour finalement déterminer l’influence de l’ancien présentateur de TF1, présenté comme un « intouchable » selon la journaliste Michèle Cotta.

Intitulé « La chute d’un intouchable », ce « Complément d’enquête » a été plus compliqué que prévu à réaliser : « Ce fut mon enquête la plus difficile. Plus encore que celle sur le financement présumé de Nicolas Sarkozy par la Libye ou les liens entre Michel Platini et le Qatar. (…) Je pensais, à tort, qu’être un ancien de la chaîne m’aiderait à avoir des témoignages devant la caméra, et pas seulement du « off ». La télévision, c’est la grande muette » affirme Romain Verley. Il a pourtant côtoyé PPDA quelques mois en 2008 et travaillé plusieurs années sur LCI et TF1, comme le rapporte Le Figaro TV.