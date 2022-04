Johnny Depp pris d’un fou rire face au témoignage délirant de son ancien portier durant le procès (vidéo)

Au procès entre Johnny Depp et son ex-femme Amber Heard, les témoins se suivent mais ne se ressemblent pas… L’ancien portier de l’acteur a livré un témoignage pour le moins original.

Le 11 avril dernier s’est ouvert à Washington le procès très médiatisé entre Johnny Depp et son ex-femme Amber Heard. Et après le long témoignage de l’acteur de 68 ans, accusé par Amber Heard de violences conjugales – ce qu’il dément –, ce sont désormais tous les professionnels qui gravitaient autour de Johnny Depp qui se sont présentés à la barre. Et l’un d’eux s’est particulièrement fait remarquer il y a quelques jours : l’ancien portier de l’acteur, Alejandro Romero.

L’homme en question est portier dans un immeuble luxueux de Los Angeles où vivait Johnny Depp et Amber Heard. Et il a livré un témoignage quelque peu lunaire, le tout installé dans sa voiture et en vapotant. Il finit même par démarrer sa voiture (sans mettre sa ceinture), tout en continuant à répondre aux questions qui lui sont posées !