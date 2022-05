Florent Pagny chauve dans la prochaine émission de «The Voice», les internautes émus

Pour faire son retour dans « The Voice », le chanteur se veut rassurant. Lors du tournage en février auquel a assisté Télé-Loisirs, Florent Pagny a glissé cette phrase touchante à Nikos Aliagas : « Ces chimios ça fait perdre un peu les cheveux mais ça va, ça ne nous empêche pas de rester en forme et d’avoir une belle gueule ».

En janvier dernier, Florent Pagny informait sur Instagram être touché par un cancer du poumon. Le chanteur a assuré qu’il allait immédiatement commencer son traitement mais aussi garder ses engagements le plus longtemps possible auprès de « The Voice ». Aujourd’hui, Télé-Loisirs révèle que la semaine prochaine, le coach n’aura plus ses cheveux.

Les internautes ont partagé leur émotion à l’idée de voir leur chanteur ainsi transformé par la maladie. Les réactions s’enchaînent sur Twitter : « La bande-annonce de la semaine prochaine… Florent Pagny, ouch, ça m’a cueilli », « Ça se voit que Mr Pagny est vraiment atteint par cette m*rde de cancer avec sa coupure de cheveux. Prompt rétablissement à vous la légende » ou encore : « Voir Florent Pagny chauve à cause de son cancer ça va me refaire pleurer ».

« On s’organisera »

Le chanteur sera encore présent pour les demi-finales et possiblement encore jusqu’à la finale, cela dépendra de son état physique au moment venu, le 14 mai prochain. Le chanteur avait déclaré à propos de sa continuation dans l’émission : « J’ai quand même six mois de chimio. Je ne sais pas comment je serai au bout des six mois. Peut-être qu’en mai je serai impeccable, et puis peut-être que je serai fatigué. On s’organisera ». Autour de lui, ses proches assurent qu’il est bien entouré et que « l’amour de son public le porte ».