Sylvie Vartan sort un EP pour soutenir l’Ukraine

Très touchée par le conflit qui oppose l’Ukraine à la Russie, la chanteuse française Sylvie Vartan est sur le point de sortir un EP de cinq titres pour soutenir le peuple ukrainien.

Et si Sylvie Vartan est à ce point touché par ce que vivent les Ukrainiens, c’est parce qu’elle a elle-même vécu une situation très angoissante dans sa jeunesse. Née le 15 août 1944 à Iskretz en Bulgarie, Sylvie Vartan a dû fuir l’occupation soviétique en 1952. « Quand j’ai vu les images de ce peuple ukrainien sous les bombes, en train de fuir, ce fut un choc », a-t-elle confié sur Instagram. « Inévitablement, cela a ranimé en moi beaucoup d’images et de sentiments intenses de mon enfance. Je n’avais que 8 ans, mais mes souvenirs sont intacts (...) Et même si la situation était très différente car, nous, nous ne fuyions pas une guerre mais une dictature brutale, je comprends le ressenti du peuple ukrainien (...) Ce peuple slave et voisin de la Bulgarie me parle, nous avons le même ADN. »