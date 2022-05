Faut-il faire 10.000 pas par jour?

C’est votre défi quotidien : faire 10.000 pas par jour et tout est bon pour arriver à ce quota que vous renseigne votre smartphone. Vous n’hésitez pas à vous lever quand vous recevez un appel téléphonique. Vous marchez autour de votre bureau quand vous discutez. Vous sortez vous balader le soir si vous n’avez pas atteint votre chiffre qui correspond en fait à quelque 7,5 kilomètres. Aussi non pas moyen de vous endormir…

Une étude sortie en septembre de l’année dernière (1) s’est intéressée à ce sujet et en particulier aux corrélations entre le nombre de pas et le risque de mortalité prématurée. Pendant 10 ans, des chercheurs de l’université du Massachusetts aux États-Unis ont suivi 2.110 adultes ayant entre 38 et 50 ans, observé le nombre de pas qu’ils faisaient au quotidien grâce à un petit appareil attaché à leur hanche, un accéléromètre ActiGraph 7164 et enregistré les taux de mortalité de ces participants. Les scientifiques en ont conclu que les hommes et les femmes qui font environ 7.000 pas par jour ou plus connaissent des taux de mortalité de 50 à 70 % inférieurs à ceux des participants faisant moins de 7.000 pas. Ce n’est pas rien ! On note que cette recherche qui s’intègre dans la plus vaste étude CARDIA (Coronary Artery Risk Development in Young Adults) n’a pas fait d’association entre l’intensité des pas et la mortalité.

Voilà sans doute une étude rassurante et déculpabilisante pour tous ceux et toutes celles qui s’en veulent de ne pas atteindre leurs 10.000 pas quotidiens. Et on en profite pour rappeler combien il est essentiel d’avoir une activité physique. Celle-ci permet de se maintenir en bonne santé et même d’améliorer sa santé. Être physiquement actif offre des avantages substantiels pour notre organisme, permettant de combattre les maladies cardiovasculaires, le diabète et plusieurs cancers.

On continue donc à mesurer nos pas car la méthode est facile et pratique mais sans culpabiliser si on n’atteint pas les 10.000. Marcher 7.000 pas, c’est aussi très bien !