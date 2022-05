Scandale sur France 2 suite à un sujet sur l’endométriose: l’émission «Ça commence aujourd’hui» déprogrammée (vidéo)

Un extrait de l’émission montre Natacha Calestrémé, spécialiste du développement personnel, expliquer à une femme atteinte d’endométriose pourquoi elle enchaîne les fausses couches. On peut l’entendre dire : « Vous avez hérité de cette grand-mère ou arrière-grand-mère qui ont fait des enfants, qui ont perdu des enfants. L’endométriose, pour tous ceux qui nous écoutent, c’est un message de notre corps qui nous dit qu’avant, il y a eu une souffrance énorme d’une personne qui a associé le mot enfance et mort, et enfance et mort, ça ne va pas ensemble. Il y a une culpabilité, il y a une tristesse et on doit s’en libérer. »

Ça a fait un tollé sur Twitter. « Il n’y a aucune preuve scientifique que l’endométriose aurait une origine pareille. Aucune », s’énerve le collectif pour la recherche scientifique sur l’endométriose. Tristan Mendès, chroniqueur sur France Inter, a traité l’intervenante de « charlatan ». « L’endométriose causée par la culpabilité de fausses couches de nos ancêtres ? Sérieux ? »