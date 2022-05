Un avion forcé de faire demi-tour car le pilote n’a pas terminé sa formation

Le vol devait relier Londres à New York, mais l’avion a fait demi-tour au-dessus de l’Irlande.

Mauvaise aventure pour l’équipage et les passagers d’un vol de Virgin Atlantic à destination de New York. 40 minutes seulement après avoir décollé de Londres, l’appareil, à peine arrivé au-dessus de l’Irlande, a dû faire demi-tour. En cause : le manque de formation du copilote.