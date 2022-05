Elizabeth II annule sa présence à de grandes festivités du palais de Buckingham

Habituellement présente lors de ces fêtes annuelles, qui n’ont pas eu lieu les deux dernières années à cause du Covid, la reine Elizabeth manquera cette fois à l’appel.

La reine Elizabeth II, qui fêtera son jubilé de platine en juin prochain, doit faire une croix sur un événement particulier du palais de Buckingham : les fameuses Garden parties.

Annulées les deux dernières années à cause du Covid, les festivités estivales se dérouleront cette année les 11, 18, 25 et 29 mai, à Buckingham et au palais de Hlyroodhouse. Mais cette fois, cela se fera sans Elizabeth II.