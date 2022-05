À Windsor, des chevaux ravitaillent les bars en bière en vue du jubilé de la reine Elizabeth (photos)

Les deux chevaux à la robe noire et aux touffus fanons blancs s’arrêtent pour décharger des fûts de bières en provenance de Windsor & Eton. Cette brasserie locale a créé cette année une boisson à l’occasion des 70 ans de règne d’Elizabeth II.

Albert et Ivan, deux chevaux de trait anglais trottinent dans les rues de Windsor, tirant une remorque chargée de bière. À un mois du jubilé de platine d’Elizabeth II, les pubs se ravitaillent avant l’arrivée prévue de hordes de visiteurs.

« Nous l’appelons Castle Hill parce que lorsque la reine a accédé au trône, cela a été annoncé sur la colline du château à Windsor », explique Will Calvert, directeur de la brasserie où règne l’odeur sucrée de l’orge maltée mélangée à l’eau chaude.

Brassée avec de l’orge issu de la ferme royale, et du houblon anglais et néo-zélandais, aux deux extrémités du Commonwealth, la Castle Hill est « une très bonne bière rafraîchissante à boire à l’extérieur en été pour le Jubilé », vante M. Calvert dont la brasserie bénéficie du précieux « royal warrant » et fournit la famille royale.

Ces 70 ans de règne, un record pour un monarque britannique, seront célébrés par quatre jours de festivités dans tout le Royaume-Uni du 2 au 5 juin, avec fêtes de rues, concert et parades. Pour cette occasion, les Britanniques bénéficient d’un jour férié supplémentaire et les pubs ont le droit de rester ouverts plus tard.

À Windsor, à l’ouest de Londres, défilé de voitures, feu d’artifice et pique-nique géant dans le parc du château sont au programme. Les rues du centre-ville sont décorées de drapeaux britanniques et de banderoles annonçant les festivités.

« Je pense que nous allons être très occupés, surtout si le soleil brille, tout le monde va venir à Windsor. Nous nous attendons à avoir beaucoup de touristes et d’habitants du coin », anticipe Denisa Hucinova, 35 ans, gérante du Boatman, un pub au bord de la Tamise. « Nous attendons cela avec impatience. C’est une grande fête. 70 ans, c’est incroyable, n’est-ce pas ? »

Pour les pubs et les nombreux commerces de la ville, ces quatre jours de fêtes sont du pain bénit après des années de vaches maigres.

« Les années de Covid ont été difficiles pour notre entreprise comme elles l’ont été pour quiconque dans l’hôtellerie-restauration au Royaume-Uni et dans le monde », reconnait M. Calvert, soulignant que « des occasions comme celle-ci sont bonnes pour nous ».

« Plus de clients »

Les touristes sont revenus mais l’argent rentre moins qu’avant, déplore Muthucumara Samy Kesavan, gérant du magasin de souvenirs « House of gifts », idéalement situé à quelques mètres du château.

« Depuis la pandémie les affaires reprennent légèrement, mais pas encore à un niveau normal, c’est encore très calme », confie-t-il, espérant que ça s’améliore avec le Jubilé. « J’espère vraiment que cela nous apportera plus de monde et plus de clients. »

Dans son magasin, le visage de la reine orne des torchons, des sacs en tissu, des t-shirts ou encore des tasses. Les mugs à la gloire de son petit-fils Harry qui a épousé Meghan Markle à Windsor en 2018 sont eux en solde : le couple est boudé par les clients depuis qu’il a claqué la porte de la famille royale, s’installant aux États-Unis.