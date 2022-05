À Shanghai, une femme a vécu un mois de confinement dans une cabine téléphonique (photos)

À cause du lockdown imposé à Shanghai, une femme s’est retrouvée sans domicile et a passé un mois dans une cabine téléphonique.

Les autorités de la ville de Shanghai ont décrété un confinement pour la majorité des 26 millions d’habitants de la ville le mois dernier, suite à une recrudescence des cas de coronavirus. Un lockdown qui paralyse la ville depuis de longues semaines a un impact très important sur les travailleurs de la cité chinoise. Notamment sur les travailleurs migrants, nombreux à Shanghai, qui dépendent de leurs employeurs pour se loger et se nourrir. Mais la plupart des usines et magasins étant fermés, le salaire de ces employés au statut instable ne tombe plus.

C’est ainsi, rapporte Vice, que, dans l’incapacité de payer un loyer, des travailleurs se sont retrouvés à dormir dans la rue pendant le confinement. Le magazine rapporte entre autres l’histoire d’une femme qui a vécu durant un mois dans une cabine téléphonique sur un trottoir, avant d’être délogée par les autorités le 29 avril. Âgée d’une cinquantaine d’années, l’habitante s’était installée dans le tout petit espace avec son chien. Elle ne sortait que de temps en temps pour aérer ses affaires et promener son animal de compagnie, a observé un citoyen vivant dans l’immeuble en face de la cabine.