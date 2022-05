L’accouchement d’une femelle morse vire au drame à Pairi Daiza

Le parc animalier Pairi Daiza a annoncé qu'une femelle morse de 19 ans répondant au nom de Petruschka était décédée en accouchant de son bébé. Il n'a malheureusement pas survécu non plus.

« Une dystocie du foetus est à l'origine de cette double perte et n'a laissé aucune chance aux deux mammifères marins. » Le parc précise qu'il s'agit d'une « »mauvaise position du foetus ».

Tim Bouts, le vétérinaire de Pairi Daiza, s'est dit sous le choc. Il raconte que le bébé d'une cinquantaine de kilos s'est mal présenté. « Nous devons faire preuve d’humilité et nous souvenir en permanence que la Nature a ses droits et qu’elle est plus forte que nous. »