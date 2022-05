La famille royale britannique fête les 3 ans d’Archie

Ce 6 mai, Archie Mountbatten-Windsor, le fils de Meghan Markle et du prince Harry, est à l’honneur. En effet, il fête aujourd’hui ses 3 ans et malgré la distance géographique (il vit en Californie) et les mésententes de ses parents avec la famille royale, cette dernière a tenu à lui souhaiter un joyeux anniversaire via ses réseaux sociaux.

Le compte officiel de Reine a publié la photo du petit garçon, juste après sa naissance, lors de sa première rencontre avec la Reine et de son époux le prince Philip.