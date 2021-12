Harry et Meghan dévoilent leur premier cliché avec Archie et Lilibet

Ils sont tous les quatre sur les marches de leur domicile à Montecito en Californie, explique leur biographe, Omid Scobie. Tout sourire et décontractés, les Sussex viennent de partager une carte digitale pour la fin d’année. Une occasion en or pour le couple de partager pour la première fois, une photo avec Lilibet, née il y a six mois. Le premier cliché de la fille du couple Harry et Meghan, née en juin dernier en Californie était très attendu. Archie, 2 ans est assis sur les genoux de son père, tandis que Meghan tient sa fille Lilibet dans les bras.

Dans leur carte de Noël, le couple annonce aussi les donations que la fondation Archewell a réalisées, notamment pour les réfugiés afghans aux États-Unis. Pour la fin d’année, le couple déclare : « En cette année 2021, nous avons accueilli notre fille Lilibet au monde. Archie a fait de nous une maman et un papa, et Lili a fait de nous une famille ».