Le prince Harry décrit son fils Archie comme «impertinent»

Le prince Harry a accordé une interview dans Today, une émission américaine. L’occasion pour lui d’en dévoiler un peu plus sur sa vie de famille. Il a notamment révélé le caractère bien marqué et les habitudes de son fils de bientôt trois ans : « Archie passe plus de temps à interrompre nos appels Zoom que quiconque. Mais il nous permet aussi d’en sortir alors c’est une bonne chose ». Il se pourrait bien que le jeune garçon ait pris du côté rebelle et insouciant qui est connu de son père. Une chose que le prince Harry ne nie pas et répond : « Je crois oui et j’essaie de la préserver car je pense cette impertinence est quelque chose qui vous maintient en vie. Il y a tellement de choses pour lesquelles être heureux dans ce monde mais il y a aussi tellement de choses inquiétantes », confie-t-il.

Le prince Harry révèle que le travail au quotidien avec des enfants à la maison n’a pas été le plus simple ces dernières années : « Quand vos enfants et vous êtes au même endroit, c’est vraiment difficile de séparer le travail d’eux parce que tout ça se chevauche ». Depuis l’installation du couple aux États-Unis en 2020, Harry et Meghan sont présents sur de nombreux projets, notamment de podcast et de séries documentaires.