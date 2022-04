Harry a demandé conseil au MI6 pour trouver un thérapeute Tina Brown va sortir un livre très prochainement sur la vie au sein de la famille royale britannique. Elle rapporte les révélations de Cressida Bones, l’ex-petite amie du prince Harry.

Par la rédaction Publié le 23/04/2022 à 12:39 Temps de lecture: 2 min

Le 26 avril prochain au Royaume-Uni va sortir un livre écrit par Tina Brown. L’auteure y livre des révélations sur la famille royale. Le Daily Mail a partagé en avance quelques pages du livre. On y apprend notamment quelques révélations sur la relation entre le prince Harry et Cressida Bones, son ex-petite amie qui s’est finie en 2014. La jeune femme explique que le prince Harry était gentil et fatigant. Cressida Bones confie que le prince Harry avait une humeur très changeante, Tina Brown écrit : « Quand il ne s’épanchait pas sur William, il déversait ses rancœurs sur Charles ». Elle ajoute que le fils et le père communiquaient essentiellement via leurs bureaux privés.

Si la relation entre Cressida Bones et le prince Harry s’est arrêtée, c’est notamment à cause de la pression des médias sur leur relation. Cressida Bones attendait plus de gestes de la part de son compagnon en public, mais ce dernier s’obstinait à marcher toujours devant, sans lui tenir la main. Tina Brown ajoute que le prince Harry avait également l’habitude de s’éclipser durant les entractes au théâtre pour fuir la presse. L’ancienne petite amie aurait confié à Tina Brown que les soirées avec son copain étaient plutôt mornes : « La réalité de ses soirées se résumait à manger des plats à emporter et à regarder Netflix à Nottingham Cottage, la garçonnière d’Harry » peut-on lire. Besoin de discrétion Enfin, c’est Cressida Bones qui a incité le prince Harry à commencer un travail avec un thérapeute. Le prince Harry, encore inquiet de ce que la presse allait dire sur lui a fait appel aux conseils de MI6 pour trouver la bonne personne : « On avait besoin de quelqu’un qui soit incroyablement discret et qui comprenne ce que c’est que d’avoir une version publique de sa vie et une version privée de sa vie », rapporte Tina Brown dans son livre.