«Mask Singer»: voici quelle star se cachait sous le costume de l’arbre

De nombreux indices avaient été donnés, comme un dictionnaire Français-Anglais, une statue de la Liberté miniature, une étoile, le mot « bougeotte » et des ballons en hélium de différentes couleurs. Les membres du jury étaient d’ailleurs, dès le premier prime, persuadés que l’arbre était Gilbert Montagné.

Ce vendredi 6 mai, TF1 a diffusé la demi-finale de « Mask Singer » et au terme de celle-ci c’est l’arbre qui a tiré sa révérence.

Hier soir avant de révéler son visage, l’arbre s’était retrouvé en ballottage face au cerf et le jury n’avait plus aucun doute sur son identité. Sa prestation n’ayant pas suffisamment convaincu le public, il a été obligé de se démasquer. Tout le monde avait eu raison, il s’agissait bel et bien de Gilbert Montagné sous l’épais costume bucolique.