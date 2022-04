«Mask Singer»: comment sont réalisés les costumes?

Une quinzaine de personnes travaillent sur ces personnages. Le producteur et directeur général du groupe Hervé Hubert avait expliqué lors de la présentation des nouveautés de TF1, « avoir énormément travaillé sur les costumes afin qu’ils soient évolutifs et surprennent les téléspectateurs d’épisode en épisode ». Des propos appuyés par Jérôme Clauss, le directeur général de la société de production d’animation française Moving Puppet, qui assurait que les costument seraient « vraiment surprenants ».

Poisson à LED, Bernard-l’Hermite dans son coquillage ou bien un tigre tout en fourrure, les costumes de « Mask Singer » ont de quoi impressionner par leur originalité. Pour rappeler le principe de l’émission, des personnalités bien cachées sous leur costume doivent interpréter l’un après l’autre une chanson. Les membres du jury et les téléspectateurs doivent ensuite deviner qui se cache derrière ce masque de cochon ou de poisson. Pour cette troisième saison, Alessandra Sublet, Kev Adams, Anggun et Jarry mènent l’enquête, sous l’animation de Camille Combal.

Pour le retour de l’émission sur TF1, de nouveaux costumes ont été réalisés et chacun d’entre eux a demandé jusqu’à 500 heures de travail. Les personnalités qui les enfileront sont gardées secrètes pour le plus de personnes possible. Seulement les cheffes costumières de l’entreprise Moving Puppet – créée en 2006 – sont au courant des identités. La réalisation d’un costume comporte de nombreuses étapes rapporte Le Point. Tout d’abord, il y a le dessin rapidement suivi des prototypes réalisés en 3D. Il y a une équipe d’une quinzaine de personnes par costume. Il faut tenir compte du design du costume, de son originalité mais aussi de sa portabilité pour que la personne à l’intérieur soit en capacité de faire sa prestation.

Au total un catalogue de 18 costumes a été constitué pour les équipes de TF1. Des anciens costumes des saisons précédentes qui ne sont pas sortis peuvent aussi être réutilisés. Les personnalités ont le choix de leur nouvelle peau le temps de leur passage. Enfin, une autre entreprise, Multicréation, spécialisée dans la création de costumes de spectacle, participe aussi à la création des costumes. Sa directrice assure : « Les costumes de la saison 3 sont tout aussi magiques que féeriques ».

Pour la réalisation, les ouvriers doivent deviner les mensurations du futur « locataire » du costume grâce à des photos. Pour se rendre compte de la quantité de travail nécessaire. Le Point rapporte que le costume du poisson-corail a nécessité l’assemblage de 700 pièces de tissus et plus d’une semaine de travail. La coccinelle a elle demandé une équipe de six à huit personnes pour réaliser le prototype seulement et cinq jours de travail.