La chanteuse Billie Eilish va organiser des conférences pour le climat

Elles auront lieu à l’O2 Arena de Londres en marge de sa tournée Happier Than Ever et sur plusieurs jours.

Billie Eilish, très soucieuse de l’environnement va très bientôt organiser des conférences pour le climat dans le cadre de sa tournée Happier Than Ever. Intitulées Overheated (en surchauffe), elles se dérouleront à l’O2 Arena de Londres entre le 10 et 26 juin.

Chaque conférence sera animée par divers intervenants, tels que des activistes, des musiciens et designers qui tous aborderont la crise climatique et la façon dont ils utilisent cette problématique au travers de leur travail. Les conférences traiteront notamment de la façon dont l’industrie musicale pourrait être plus verte, des avantages du végétarisme, ou encore de la mode durable. Les interventions seront entrecoupées de performances live et par la diffusion d’un documentaire produit exclusivement pour l’occasion.