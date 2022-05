Vladimir Poutine bientôt papa ? Le dirigeant russe enrage

Le président russe Vladimir Poutine sera-t-il bientôt de nouveau papa ? Alors que le dirigeant est en pleine guerre contre l’Ukraine, des rumeurs avancent que sa maîtresse, Alina Kabaeva, serait enceinte.

Et selon The Sun, la nouvelle serait loin d’enchanter le futur papa. "Poutine a découvert que sa maîtresse était encore enceinte - et à première vue, ce n'était pas prévu », indique la chaîne d’information russe General SVR Telegram. Le chef du Kremlin aurait d’ailleurs fait éclater sa rage alors qu’il se préparait au défilé du Jour de la Victoire ce lundi 9 mai.