La bande-annonce d’«Avatar 2» frise les records de visionnage

La bande-annonce du deuxième volet d’« Avatar » vient seulement de sortir, 13 ans après le premier film et déjà la toile s’enflamme.

En 24 heures seulement, la bande-annonce d’« Avatar 2 » a été visionnée un peu moins de 150 millions de fois. Un chiffre absolument démesuré et qui montre bien l’attente qui s’est construite autour de ce film. Voilà 13 ans que le premier film relatant l’histoire d’un militaire paralysé envoyé en mission sur Pandora, est sorti dans les cinémas.

Le film a été loué par la critique et fait partie des révolutions du monde du cinéma en proposant une expérience 3D aux spectateurs. Le premier volet fait partie des films les plus coûteux de l’histoire du cinéma et pourtant, en seulement 10 jours d’exploitation, il avait déjà commencé à dégager des bénéfices, allant jusqu’à atteindre les 2 milliards de dollars de bénéfices.