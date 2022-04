On en sait plus sur « Avatar : La Voie de l’eau », la suite du film à succès de James Cameron

« Avatar 2 », c’est pour bientôt ! Enfin … pour dans quelques mois quand même. Si la sortie du nouvel opus de James Cameron est attendue le 14 décembre prochain, la sortie du premier teaser officiel est par contre attendue à partir du 4 mai, lors des séances de « Doctor Strange in the multiverse of madness ».

Le 27 avril dernier, Disney dévoilait les toutes premières images du film à l’occasion du festival CinemaCon à Las Vegas. C’est également lors de l’événement que le nom officiel du nouveau bijou de James Cameron a été dévoilé : « Avatar 2 : La Voie de l’eau ».