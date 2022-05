François Damiens réagit à son apparition dans le Larousse

À l’occasion de la nouvelle édition du dictionnaire du Larousse, de nouveaux mots et personnalités ont été ajoutés.

Des personnalités font aussi leur arrivée à savoir le coureur cycliste Julian Alaphilippe, les acteurs François Cluzet, François Morel, les écrivains Christian Bobin et Alain Damasio, le chef Thierry Marx, l’économiste Daniel Cohen ou l’astrophysicienne Françoise Combes.

Pour l’édition 2023 du dictionnaire Larousse, de nouveaux mots ont officiellement fait leur entrée. Dans ce nouveau lexique, on retrouve Covid long, wokisme, grossophobie mais aussi cyberharcèlement, flow, K-pop et transition écologique.

La journaliste lui demande s’il n’y avait pas plus à ajouter dans la définition en plus de sa date et son lieu de naissance. L’acteur répond qu’il est déjà très content comme ça. Enfin que lui souhaiter pour la suite ? « J’aimerais bien être nommé baron », glisse le comédien taquin. Enfin il ajoute également que son mot préféré de cette année aura été « cas contact ».