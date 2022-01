François Damiens, Benoît Poelvoorde et Edouard Baer font sensation dans «C à Vous» (vidéos)

Sur France 5, le trio de choc composé de François Damiens, Benoît Poelvoorde et d’Edouard Baer était invité dans « C à vous ». Une fois de plus, les acteurs se sont très vite sentis à l’aise et n’ont pas hésité à partager leur bonne humeur aux journalistes autour de la table et aux téléspectateurs. Les acteurs sont en effet des habitués de l’émission.

Ils étaient présents devant Anne-Elisabeth Lemoine et ses chroniqueurs à l’occasion de la sortie du prochain film d’Edouard Baer, « Adieu Paris » qui doit sortir cette semaine, le mercredi 26 janvier. D’anecdotes en anecdotes, Benoît Poelvoord s’est notamment lancé à raconter une histoire dans un bar. À retrouver dans cet extrait.