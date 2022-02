François Damiens recherche des figurants pour une série Disney+

François Damiens sera prochainement de retour sur nos écrans. Il va tourner dans la série « Mauvaise pioche », comédie française pour Disney+ adaptée de la série britannique « The wrong mans », diffusée sur la BBC. Mais afin de mener à bien ce projet, il faut des figurants, révèle Télésambre. Et c’est là que les Belges entrent en jeu. Un casting de figurants âgés entre 18 et 65 ans, résidants en Belgique et d’origine maghrébine est recherché. Ils seront soit prisonniers, soit feront partie du personnel de prison.