Florent Pagny très entouré par sa famille: «On ne veut pas se faire embarquer par le drame»

Pour la première fois depuis l’annonce de son cancer, Florent Pagny a pris la parole il y a deux jours sur les réseaux sociaux pour annoncer une bonne nouvelle : il va bien ! « Il ne me reste plus qu’une chimio […] Le protocole a plutôt bien marché, puisque dès les deux premières chimios et immunothérapie, ma tumeur qui était grosse comme un kiwi s’est transformée en une noisette », a-t-il affirmé.

« Ils sont là, et on relativise tout ça en famille. On ne veut pas se faire embarquer par le drame. Chez nous, on se dit qu’il y aura toujours des solutions puisqu’il y a un problème », a déclaré Florent Pagny. Il use d’ailleurs de l’humour avec ses proches pour rendre le quotidien plus léger par rapport à son cancer : « Quand je grogne à la maison, je dis à mes proches : ‘Ce n’est pas de ma faute, c’est parce que je suis malade !’ Ça les fait rire et ça passe ! ».