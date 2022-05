Eurovision: à quel moment la Belgique passera-t-elle sur scène ce soir?

Voici le détail de la deuxième demi-finale de l’Eurovision, qui a lieu ce soir à Turin, et où Jérémie Makiese défendra les couleurs de la Belgique.

Vainqueur de « The Voice » en 2021, Jérémie Makiese interprétera son titre « Miss You », qui a presque atteint le million et demi de vues sur la chaîne Youtube de l’Eurovision. Le Belge se produira en fin de soirée lors de cette demi-finale car sa prestation est programme en 16e place, il est donc antépénultième. Ne vous attendez donc pas à la voir sur scène avant 22h, étant donné que la soirée commence à 21h.

De quoi avoir le temps de stresser, en regardant passer presque tous les autres concurrents ! Mais Jérémie Makiese n’est pas de ceux qui se rendent nerveux à l’approche d’une telle échéance. « Je n’ai aucun stress, je suis plutôt cool. Je n’ai pas envie que la pression nuise à tous ces moments de bonheur », a-t-il confié à Sudinfo, ajoutant qu’il était « tout excité » à l’idée de représenter la Belgique ce soir. Rassuré par des répétitions où « tout se passe bien », le vainqueur de « The Voice » est confiant et surtout très motivé : « Je suis très perfectionniste. Je ne dirais pas que ma prestation est parfaite, mais je suis plutôt fier de ce qu’on va proposer au public. J’ai envie d’en donner encore plus ».

Vous pouvez suivre l’Eurovision dès 21h en direct sur la chaîne Youtube du concours, ainsi que sur la RTBF.

L’ordre de passage complet de la deuxième demi-finale

1. Finlande: The Rasmus avec « Jezebel »

2. Israël: Michael Ben David avec « I.M »

3. Serbie: Konstrakta avec « In Corpore Sano »

4. Azerbaïdjan: Nadir Rustamli avec « Fade To Black »

5. Géorgie: Circus Mircus avec « Lock Me In »

6. Malte: Emma Muscat avec « I Am What I Am »

7. Saint Marin: Achille Lauro avec « Stripper »

8. Australie: Sheldon Riley avec « Not The Same »

9. Chypre: Andromache avec « Ela »

10. Irlande: Brooke avec « That’s Rich »

11. Macédoine du Nord: Andrea avec « Circles »

12. Estonie: Stefan avec « Hope »

13. Roumanie: WRS avec « Llámame »

14. Pologne: Ochman avec « River »

15. Monténégro: Vladana avec « Breathe »

16. Belgique: Jérémie Makiese avec « Miss You »

17. Suède: Cornelia Jakobs avec « Hold Me Closer »

18. République tchèque: We Are Domi avec « Lights Off »

Les dix premiers finalistes

Lituanie: Monika Liu avec « Sentimentai »

Suisse: Marius Bear avec « Boys Do Cry »

Ukraine: Kalush Orchestra avec « Stefania »

Pays-Bas: S10 avec « De Diepte »

Moldavie: Zdob şi Zdub & Advahov Brothers avec « Trenulețul »

Portugal: MARO avec « Saudade, Saudade »

Islande: Systur avec « Með Hækkandi Sól »

Grèce: Amanda Georgiadi Tenfjord avec « Die Together »

Norvège: Subwoolfer avec « Give That Wolf A Banana »