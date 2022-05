Impressionnant: deux maisons emportées par la mer aux États-Unis (vidéo)

Situées en bord de mer sur les Outer Banks, longue et étroite bande de sable le long des côtés de la Caroline du Nord, deux maisons ont été emportées par les vagues mardi. Et les autorités locales pensent que d’autres habitations vont elles aussi subir l’assaut des vagues dans les jours à venir.

La maison qui s’est écroulée en février dans les Outer Banks. - BelgaImage

BelgaImage

Heureusement, au moment où les maisons se sont écroulées dans la mer, elles étaient inhabitées. En effet, elles avaient été jugées dangereuses et menaçaient de s’effondrer suite à la montée des eaux et l’érosion de la plage. De plus, de fortes intempéries cette semaine ont aggravé la situation.