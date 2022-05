Qui est Katie Bouman, celle qui a photographié un trou noir pour la première fois? (photos)

C’est un pas énorme qui vient d’être passé. Les scientifiques ont été capables de prendre en photo un trou noir. Ce cliché vient confirmer la théorie de la relativité générale d’Albert Einstein. Ce travail exceptionnel est principalement dû aux recherches menées par Katie Bouman, 29 ans, depuis plusieurs années.

Katie Bouman a déjà travaillé à la réalisation de clichés sur les trous noirs. La jeune femme a étudié au MIT, le Massachusetts Institute of Technology, l’une des meilleures universités du monde en sciences et technologies. Elle a notamment mené des recherches sur les algorithmes. Crée en 2016, son algorithme a permis de synchroniser et reconstituer des images reçues de huit radiotélescopes disposés sur toute la planète. Ainsi, toutes les images récoltées ont été assemblées pour obtenir une seule image, celle du trou noir Sagittaire A*, au centre de notre galaxie.