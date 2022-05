Eurovision: voici quand la Belgique passera en finale

Les premiers pronostiques des bookmakers ne comptabilisent pas là pays parmi les favoris cependant. L’Ukraine mène avec une côte de 59 % suivie du Royaume-Uni avec 11 %, de la Suède avec 9 %, de l’Italie avec 6 % et de l’Espagne avec 4 %.

Parmi les 25 pays qui se succéderont au PalaOlimpico à Turin, la Belgique arrivera en 16e position. Voici le classement des pays à passer samedi 14 mai :

1- République Tchèque : We Are Domi avec Lights Off

2- Roumanie : WRS avec Llámame

3- Portugal : MARO avec Saudade, saudade

4- Finlande : The Rasmus avec Jezebel

5- Suisse : Marius Bear avec Boys Do Cry

6- France : Alvan & Ahez avec Fulenn

7- Norvège : Subwoolfer avec Give That Wolf a Banana

8- Arménie : Rosa Linn avec SNAP

9- Italie : Mahmood et Blanco avec Brividi

10- Espagne : Chanel avec SloMo

11- Pays-Bas : S10 avec De diepte

12- Ukraine : Kalush Orchestra avec Stefania

13- Allemagne : Malik Harris avec Rockstars

14- Lituanie : Monika Liu avec Sentimentai

15- Azerbaïdjan : Nadir Rüstəmli avec Fade to Black

16- Belgique : Jérémie Makiese avec Miss You

17- Grèce : Amanda Tenfjord avec Die Together

18- Islande : Systur avec Með hækkandi sól

19- Moldavie : Zdob şi Zdub & Advahov Brothers avec Trenulețul

20- Suède : Cornelia Jakobs avec Hold Me Closer

21- Australie : Sheldon Riley avec Not the Same

22- Royaume-Uni : Sam Ryder avec Space Man

23- Pologne : Ochman avec River

24- Serbie : Konstrakta avec In corpore sano