Mylène Farmer annonce la sortie prochaine d’un nouvel album

Mylène Farmer a déjà travaillé avec ces artistes. En 2010, Moby et Archive étaient déjà présents sur l’album « Bleu Noir ». Moby et Mylène Farmer avaient déjà produit également « Slipping Away » et « Looking for my name ».

Cependant, Woodkid et AaRON n’ont pas encore travaillé avec elle. Les deux artistes et groupe français sont connus pour leurs univers mélodieux parfois teintés de mélancolie.