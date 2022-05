Des ruches tombent d’un camion, les abeilles attaquent les habitants d’un village

Plus d’une cinquantaine de personnes auraient été attaquées par les abeilles des ruches tombées du camion.

Dans l’Isère en France, un véhicule avec une remorque a vu plusieurs ruches à son bord tomber. Rapidement, les abeilles se sont échappées aux Côtes-d’Arey et ont envahi la ville. Les insectes ont attaqué les habitants suite à l’accident.

Selon les pompiers, entre « 50 et 100 personnes » auraient été attaquées par ces abeilles. Les services de secours ont été rapidement dépêchés après que des agents municipaux aient vu l’accident. Ils assuraient la rentrée des classes et ont rapidement eu le réflexe de faire rentrer les enfants pour les confiner. Parmi les personnes blessées, une femme de 56 ans a dû être hospitalisée à cause d’une dizaine de piqûres d’abeilles, rapporte Le Parisien.