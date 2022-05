L’Ukraine est-elle obligée d’organiser l’Eurovision l’année prochaine?

« Notre courage impressionne le monde, notre musique conquiert l’Europe », a commenté Zelensky, fier du groupe Kalush Orchestra et de son titre « Stefania ». « Je suis sûr que notre choeur victorieux dans la bataille contre l’ennemi n’est pas loin », a-t-il ajouté, promettant d’organiser « un jour » l’Eurovision dans une Marioupol « libre, pacifique et reconstruite ».

En effet, comme le veut la tradition, le pays vainqueur du concours européen de la chanson accueille l’Eurovision sur ses terres l’année suivante. Mais l’Ukraine, détruite en partie par la guerre, sera-t-elle capable de l’organiser en 2023 ? Rien n’est moins sûr.

Coutume, mais pas obligation

Cependant, cette tradition n’est pas une règle contraignante.

Au Parisien, Benoît Blaszczyk, grand spécialiste de la compétition européenne, a en effet rappelé que « remporter la compétition donne simplement la priorité à l’organisation de l’année suivante. Il n’y a aucune obligation d’accueillir le concours lorsque vous êtes victorieux ».

L’organisation de l’Eurovision, l’Union Européenne de Radiotélévision (UER) a tout de même remis le dossier d’accueil du concours à la cheffe de la délégation ukrainienne dimanche, comme prévu dans le protocole, mais le superviseur exécutif, Martin Österdahl, a reprécisé, selon 20Minutes, qu’il devait y avoir un dialogue avec le pays vainqueur et le diffuseur éventuel. « Nous suivons le même processus tous les ans. Il y a différentes échéances. C’est un projet sur un cycle d’une année. Nous avons besoin d’un certain nombre de garanties et d’assurances », a énoncé le Suédois. « Évidemment, l’accueil de la compétition de l’an prochain implique des défis inédits », a-t-il ajouté.