Le rappeur Lil Keed est décédé

« Je ne peux pas croire que je t’ai vu mourir aujourd’hui, mon frère », a écrit sur Instagram Lil Gotit, sans en dire plus sur les circonstances du décès tragique. Lil Keed, de son vrai nom Raqhid Jevon Render, était papa d’une petite fille de 3 ans.

Il s’est fait connaître sur la scène rap et hip-hop américaine grâce à cinq mixtapes et un album, sorti en 2019. Durant sa carrière, Lil Keed a également collaboré avec Travis Scott, notamment, sur « Wavy ». Et régulièrement, il travaillait avec son petit frère Lil Gotit.