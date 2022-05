Les ovnis auront leur audience demain au Congrès américain Une task force a été lancée par le Pentagone pour faire toute la lumière sur le cas des ovnis, les objets volants non identifiés.

Publié le 16/05/2022

Près de 1.500 documents du Pentagone ont été déclassifiés pour permettre aux membres de la task force de faire toute la lumière sur les cas d’ovnis, des objets volants non identifié. Enfin, les résultats de cette task force mise en place il y a six mois vont enfin être divulgués demain, lors d’une audience publique au Congrès américain. Il sera d’ailleurs possible de suivre les discussions en direct sur Youtube, à partir de 15h en Belgique. Un premier rapport déjà révélé en juin avait déçu puisque la plupart des phénomènes étaient restés sans réponses. L’audience du 17 mai aura lieu avec la présence du sous-comité de House Intelligence Committee sur le contre-terrorisme, le contre-espionnage et la contre-prolifération, rapporte la RTBF.

Parmi les personnes auditionnées, il y aura le sous-secrétaire à la Défense pour le renseignement et la sécurité Ronald S. Moultrie et le directeur adjoint du renseignement naval Scott W. Bray. Le représentant démocrate de l’Indiana, André Carson s’occupera de conduire les auditions. Ce dernier a déjà déclaré dans un communiqué : « Le peuple américain attend et mérite que ses dirigeants au sein du gouvernement et du renseignement évaluent et réagissent sérieusement à tout risque potentiel pour la sécurité nationale, en particulier ceux que nous ne comprenons pas pleinement ».