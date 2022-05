«Top Chef»: le plat choc du Belge Arnaud Delvenne (vidéo)

La première épreuve de ce treizième épisode a sans aucun doute marqué chefs et téléspectateurs. Pour le chef danois Rasmus Munk, les candidats ont dû réaliser un « plat choc », qui représentait une cause qui leur tient à coeur.

Élevage intensif de porc, ravages du tabac, harcèlement scolaire… : les six chefs encore en compétition ont fait parler leur coeur et leur imagination. Le Belge Arnaud Delvenne, lui, a choisi d’aborder le sujet du don de sang dans son assiette, et particulièrement la difficulté pour les homosexuels de faire un don de sang. En effet, actuellement, les hommes homosexuels doivent observer 12 mois d’abstinence sexuelle avant de pouvoir donner leur sang (une loi qui changera le 1er juillet 2023, et réduira cette « période d’exclusion » à quatre mois). Le sujet défendu par Arnaud a d’ailleurs touché son chef de brigade Glenn Viel, qui a perdu sa maman d’une leucémie.