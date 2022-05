Barbara Abel: «La famille est un microcosme exacerbé, tout y est plus fort»

Martin et Roxane forment un couple parfait et fusionnel. Tout semble aller pour le mieux pour eux, jusqu’au jour où la sœur de la jeune femme les retrouve suicidés dans leur lit. Roxane s’en sort, mais pas Martin. Débute alors une nouvelle spirale infernale pour la miraculée, qui va devoir, au-delà de la perte de son amour, s’expliquer face à son entourage, et surtout devant la police. Qu’est-ce qui les a poussés à commettre un tel acte ? Pourquoi Roxane s’en est-elle sortie et pas Martin ? Ce suicide ne camouflerait-il pas un crime parfait ?

Le point de départ de ce roman est cette interrogation ambiguë de savoir qui est le véritable meurtrier d’un être qui se suicide ?