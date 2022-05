Scène incroyable chez Lidl: une mère et sa fille quittent le magasin avec un caddie plein, sans payer

Le Lidl de Mortsel, près d’Anvers, a été le théâtre d’une scène surréaliste. Deux dames, une mère et sa fille âgée de 34 ans sont venues faire leurs courses dans le magasin, et au moment de régler leurs achats, elles ont simplement franchi les caisses sans s’arrêter. Et donc sans payer !

Comme si de rien n’était, explique la Gazet van Antwerpen, elles se sont rendues sur le parking pour remplir le coffre de leur voiture avec la marchandise et ont quitté les lieux avant même que quelqu’un puisse les interpeller. « Les deux dames ont simplement passé la caisse avec un caddie plein sans payer. Elles avaient déjà chargé leurs courses dans des sacs dans le magasin, elles ont donc pu les ranger rapidement dans leur voiture et repartir avant que le personnel ne puisse intervenir », explique un porte-parole de la police d’Anvers.