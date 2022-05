Virginie Efira agacée par les questions de Léa Salamé en interview

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que Virginie Efira a été un peu agacée par des questions de Léa Salamé, qui menait l’interview. Cette dernière lui a par exemple demandé de donner trois adjectifs pour qualifier le Festival de Cannes. « Oh la la, la question des trois adjectifs », a répondu directement l’actrice, avant d’énoncer ironiquement trois mots : « Joie, partage et petits canapés ». Elle s’est ensuite lancée dans une explication plus longue, pour clore la question sans y répondre réellement finalement.

Léa Salamé a alors demandé à son interlocutrice dans quel état d’esprit elle se trouvait, quelques heures avant d’enfiler son costume de maîtresse de cérémonie. « Je me demande comment vous étiez, vous, avant de présenter le débat présidentiel ? », a réagi Virginie Efira du tac au tac, un peu froidement.