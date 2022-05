Maud de «Koh-Lanta» a gravi l’Everest: «C’est une folie!»

Le 14 mai, la gagnante de « Koh-Lanta » en 2019, a réalisé un de ses rêves : gravir les 8.848 mètres de l’Everest. Partie en compagnie d’un autre ancien candidat de « Koh-Lanta », Cyril, la Belge est la seule du duo à avoir été jusqu’au sommet de la montagne (Cyril ayant pour objectif d’atteindre le camp de bas).

Auprès de la DH, elle est revenue sur son exploit. « J’ai eu beaucoup de chance », confie-t-elle, avant d’expliquer pourquoi : « Je suis arrivée le 1er mai sur le camp de base et j’ai fait ma dernière ascension le 14. Ça été très fluide, j’étais bien dans ma tête et en énergie. Je n’ai pas dû attendre et faire trop d’allers-retours ». « Il n’y a pas de mot » pour décrire ce qu’elle a ressenti en arrivant sur le toit du monde, poursuit Maud, qui était accompagnée dans son expédition par un tout jeune guide. « Je suis partie pour la dernière ascension le vendredi (13, ndlr) à 7 heures du soir. Tu rentres dans la nuit et tu espères que quand le jour se lèvera, tu seras au sommet. C’est ce qu’il s’est passé », raconte-t-elle encore, « J’ai commencé à monter, j’ai vu les crêtes et puis… tu y es ! C’est une folie. C’est magnifique ».