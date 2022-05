Une femme accouche dans un avion, une hôtesse de l’air joue les sages-femmes

L’équipage du vol de Frontier Airlines reliant Denver à Orlando aux États-Unis a vécu un voyage quelque peu agité. En effet, une passagère a accouché à bord de l’avion.

Shakeria Martin s’était endormie durant le vol et a eu la surprise, en s’éveillant après sa sieste, d’avoir des contractions. « La première pensée qui m'a traversé l'esprit était que cela ne pouvait pas se produire maintenant. Je me suis dit ‘Ce n'est pas possible, il n'y a aucune chance que je puisse avoir ce bébé dans cet avion’ », a raconté la jeune femme à USA Today. Mais Shakeria Martin a bien dû se rendre à l’évidence : son bébé allait naître d’une minute à l’autre.