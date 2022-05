Derniers peaufinements des préparatifs de la parade du jubilé d’Elizabeth (photos)

En coulisses, tout le monde met la main à la pâte pour peaufiner les derniers préparatifs. Notamment dans un grand entrepôt historique de Coventry où des marionnettes de corgis sont montées sur roulettes et prendront part au spectacle du 5 juin. « On a pensé à ce qu’elle aime », explique Kathi Leahy la directrice artistique. Aux côtés des chiens, on retrouvera également des chevaux qui sont la grande passion d’Elizabeth II. Pour célébrer Coventry, une gigantesque marionnette représentant Lady Godiva, créée pour les JO de Londres en 2012, participera à la parade. Elle rend hommage au personnage du XIe siècle qui, selon la légende, a traversé la ville nue à cheval pour convaincre son époux Léofric de Mercie de baisser les impôts. La procession, qui rassemblera 140 membres de la troupe, évoquera également le traditionnel comptage des cygnes sur la Tamise et à l'aide de bateaux chers au prince Philip, rendra hommage à l'époux de la reine, disparu en avril 2021 à l'âge de 99 ans.

Belgaimage

Belgaimage