Le grand retour des festivals en Belgique: que faire cet été

Le festival aura lieu du mercredi 13 au dimanche 17 juillet à Dour, dans le Hainaut.

Les Ardentes à Liège

Encore une fois, le festival n’a pas eu lieu pendant deux ans. Pour les retrouvailles vous retrouverez des artistes francophones mais aussi anglophones comme 47TER, Megan Thee Stallion, SCH, Orelsan, Koba LaD, Stromae, Soso Maness, Damso, Todiefor, PNL, Lolo Zouaï, Sexion d’assaut, Naps, Tayc ou encore Lujipeka.

Rendez-vous du jeudi 7 au dimanche 10 juillet à Rocourt, en province de Liège.

Les Francofolies à Spa

La scène belge se relance cet été aux Francofolies. Les grands noms sont attendus comme Typh Barrow, Saule, Calogéro, Clara Luciani, Black M, Vitaa, Slimane ou encore Plastic Bertrand. De nouveaux artistes font aussi leur envol dont Antoine Armedan, Doria D, Delta, Claire Laffut, Ykons, Charles, Lubiana, Pierre De Maere et même Saskia.

Le festival aura lieu du mercredi 20 au samedi 23 juillet à Spa, toujours dans la province de Liège.

Baudet’Stival à Bertrix

Du côté de la province du Luxembourg, vous pourrez retrouver vos artistes le temps d’un long week-end. Ainsi Calogero, Patrick Bruel, Mustii et Julien Doré seront notamment présents.

Rendez-vous du vendredi 8 au dimanche 10 juillet à Bertrix.

Roots Reggae Festival

Le jeune festival reggae sera bien présent pour sa 6ème édition cette année. Le festival reversera ses dons à l’ASBL « Regard sur l’Autre », qui lutte pour la réinsertion professionnelle et sociale. À l’affiche, vous pourrez retrouver Natty Roots, Root Mean, Max Romeo, Al Campbell, Général Lion I, Root Mean, Jah My Vibration, Flox et d’autres encore.

Le festival aura lieu sur trois jours, du vendredi 1er au dimanche 3 juillet, à Montroeul-sur-Haine (Hensies) dans le Hainaut.

Esperanzah ! à l’Abbaye de Floreffe

Un peu de diversité dans les sonorités avec le festival Esperanzah ! À travers une programmation variée, vous pourrez retrouver de nombreux artistes sur quatre jours. Seront présents Suzane, Asaf Avidan, Gaël Faye, Marina Satti, Noga Erez, Sara Hebe, Boa Joo, ou encore Fatoumata Diawara.

Le festival à lieu du jeudi 28 au dimanche 31 juillet à Floreffe, en province de Namur.

Le Gaume Jazz Festival à Tintigny

Côté jazz maintenant, cette édition 2022 proposera pas moins de 25 concerts. Des hommages seront aussi rendus à Toots Thielemans et à Garret List. Vous trouverez à l’affiche Funky Bodding, Nout, Grand Picture Palace, Renaud Crols, Music For Trees ou encore Les Nerds.

Le rendez-vous a lieu du vendredi 12 au dimanche 14 août, à Tintigny.

Le Ronquières Festival

Le fameux festival des Ronquières fêtera cette année ses 10 ans. Pour cet anniversaire, de nombreux artistes seront présents à savoir Orelsan, Louane, Doria D, Eddy de Pretto, Hoshi, Gambi, Noé Preszow, Deus, Snow Patrol, Bandit Bandit ou encore Synapson.

Le festival de trois jours aura lieu du vendredi 5 au dimanche 7 août au plan incliné de Ronquières dans le Hainaut.

Couleur Café au pied de l’Atomium

À Bruxelles cette fois, Couleur Café revient avec une affiche diversifiée. Pendant trois jours, vous pourrez retrouver Shaggy, Nathy Peluso, Bas, Lila Iké, Carl Craig, Fally Ipupa, Pongo, Koffee, Panda Dub ou encore Caballero & JeanJass.